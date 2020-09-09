МОК отстранился от возможного переноса ЧМ по хоккею из Белоруссии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Белоруссии должна принимать Международная федерация хоккея (ИИХФ), Международный олимпийский комитет не вмешивается в процесс, заявил президент МОК Томас Бах в ходе телеконференции в среду.

"МОК - политически нейтральная организация, которая не вмешивается в политику, а что касается хоккея, международная хоккейная федерация автономна и сама должна принимать решение", - сказал Бах.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил, что начались переговоры по поводу обращения к ИИХФ с призывом к переносу чемпионата мира 2021 года из Белоруссии в другую страну.

До этого он пояснил, что Латвия хочет провести чемпионат мира 2021 года в Риге, однако, учитывая ситуацию в Белоруссии, он не видит возможности, чтобы Латвия могла принять эти соревнования вместе с белорусской стороной.

Между тем ИИХФ пока не планирует переносить ЧМ-2021 в другую страну и не хочет делать никаких политических заявлений. "Слишком рано говорить про Минск, про майский чемпионат мира. Могу сказать, что ближайшее рассмотрение этого вопроса намечено на 15 сентября, когда у нас пройдет очередное заседание Совета", - заявил 2 сентября журналистам президент ИИХФ Рене Фазель.

Чемпионат мира по хоккею-2021 должен пройти в Латвии и Белоруссии. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели позже привычного срока - с 21 мая по 6 июня.