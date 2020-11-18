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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55

Международная федерация хоккея отменила 28 турниров из 32

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила об отмене серии турниров, запланированных на 2021 год, из-за коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ИИХФ, в среду решено отменить 18 турниров, общее количество соревнований, с учетом ранее отмененных, достигло 28. Речь идет о, в частности, чемпионатах мира и юношеских первенствах планеты в низших дивизионах среди мужчин и женщин.

Остались в силе планы по проведению четырех турниров – чемпионата мира, молодежного чемпионата мира, женского ЧМ, и ЧМ среди игроков до 18 лет.

хоккей ЧМ по хоккею коронавирус

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