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Федерация хоккея России не подтвердила перенос ЧМ-2021 в Москву

Федерация хоккея России не подтвердила перенос ЧМ-2021 в Москву
Фото: Reuters

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея пока не приняла решение не проводить в Белоруссии чемпионат мира 2021 года, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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"В течение текущей недели увеличилось количество новостей о возможном переносе чемпионата мира среди взрослых мужских команд 2021 года из Белоруссии в другую страну. Федерация хоккея России напоминает, что решение о смене организатора чемпионата мира принимает исключительно Международная федерация хоккея (ИИХФ). В настоящее время такое решение не принято", - говорится в сообщении.

"ФХР действует по плану Международной хоккейной федерации. В настоящее время в ФХР не поступало предложения принять ЧМ-2021. В случае такого обращения федерация рассмотрит возможность проведения этого турнира. Федерация хоккея России убедительно просит доверять только тем новостям о чемпионате мира, источником которых является Международная федерация хоккея", - отмечается там же.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что чемпионат мира 2021 года, который должен пройти Минске и Риге, не будет проводиться в столице Белоруссии по политическим причинам. В СМИ сообщалось, что белорусскую часть турнира может принять Россия.

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