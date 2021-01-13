В Минске заявили о готовности к диалогу с Ригой на тему ЧМ по хоккею

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Белоруссия заявила о готовности к диалогу с Латвией и любыми другими странами по вопросам проведения чемпионата мира по хоккею и пообещала обеспечить безопасность и комфортное пребывание участников и гостей ЧМ.

"Белорусская сторона готова к диалогу как с Латвией, соорганизатором чемпионата, так и с любыми другими странами, по вопросам наилучшего проведения совместного чемпионата, а не использования его в качестве инструмента политического давления на нашу страну", - говорится в сообщении оргкомитета по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года по итогам встречи с главой Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелем. Текст заявления размещен на сайте белорусского правительства в среду.

Фазель во время визита в Белоруссию 11 января встретился с руководством оргкомитета. В сообщении сказано, что стороны "в открытом и конструктивном ключе обсудили вопросы подготовки к проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года". "Состоялся откровенный обмен мнениями, в том числе по волнующим МФХ вопросам, касающимся отдельных аспектов ситуации в стране", - сказано в сообщении.

"Беларусь подтвердила свою готовность к проведению данного чемпионата. Республика готова обеспечить в полном объеме весь комплекс необходимых мероприятий, в том числе организационного, противоэпидемического характера, а также обеспечить безопасность и комфортное пребывание участников и гостей чемпионата с учетом поступивших рекомендаций МФХ", - подчеркивается в заявлении.

В нем сказано также, что "при организации чемпионата белорусская сторона будет следовать рекомендациям и правилам, установленным МФХ для проведения соревнований с учетом пандемии COVID-19, а также обеспечит доступ зарубежным СМИ к аккредитации для освещения чемпионата и гарантирует стабильную работу интернета".

"Белорусская сторона обеспечит полную безопасность участников и зрителей чемпионата в соответствии со своими обязательствами, как и для всех других международных спортивных соревнований, проведенных и проводимых в Беларуси", - гарантировал оргкомитет.

Он рассчитывает, что "МФХ будет твердо следовать принципам олимпизма, объединительной роли спортивных соревнований в интересах всех любителей этого яркого и мужественного вида спорта, а не в угоду амбициям политических конъюнктурщиков".

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель встретился в понедельник в Минске с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Во время встречи Фазель пожаловался на давление на федерацию из-за проблем в Белоруссии.

Лукашенко в свою очередь заявил, что Белоруссия готова провести ЧМ по хоккею без Латвии, заверив, что "он будет лучшим в истории". Кроме того, он пообещал, что никакой опасности для приезжающих в Белоруссию нет и не будет.

В Белорусии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Одним из вопросов, который инициирует белорусская оппозиция, является перенос ЧМ по хоккею из Минска. Он должен пройти в Латвии и Белоруссии. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели позже привычного срока: 21 мая - 6 июня.