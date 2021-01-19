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Песков заявил о сожалении в связи с отменой игр ЧМ по хоккею в Минске

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Кремле выразили сожаление в связи с принятым международной федерацией хоккея с шайбой решения о переносе из Белоруссии чемпионата мира.

"Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия находится в конструктивных отношениях с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и намерена поддерживать эти отношения в дальнейшем.

Отвечая на вопрос о возможности проведения игр чемпионата мира по хоккею в Москве, Песков сказал: "Пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея. Это та организация, которая принимает решение".

Накануне ИИХФ сообщила о переносе из Минска белорусской части ЧМ-2021, матчи которого также должна принять Рига. Федерация объяснила, что это было сделано по соображениям безопасности.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Одним из вопросов, который инициировала белорусская оппозиция, является перенос ЧМ по хоккею из Минска. Он должен пройти в Латвии и Белоруссии. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели позже привычного срока: 21 мая - 6 июня.

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