Латвия проведет ЧМ по хоккею в одиночку

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Латвия утверждена единственной хозяйкой чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Таким образом, замену Белоруссии, которая вместе с латвийской стороной должна была принять матчи ЧМ, решено не искать.

"Совет ИИХФ сослался на непрекращающиеся проблемы, связанные с COVID-19, а также на различные технические причины, по которым он решил провести турнир в одном городе", - говорится в сообщении.

" Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении ограничений на международные поездки, Совет считает, что держать все команды в Риге на протяжении всего турнира и избегать поездок между двумя принимающими странами - это самый безопасный и самый экономичный способ проведения мероприятия", - подчеркнули в федерации.

Все матчи турнира пройдут в столице Латвии - на "Арене Риге" и Олимпийском центре. Чемпионат пройдет с 26 мая по 6 июня.

Изначально Рига должна была принять турнир совместно с Минском, однако события в Белоруссии (акции протеста) вынудили ИИХФ отказаться от проведения здесь матчей.