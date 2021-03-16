Гимн России на ЧМ по хоккею задумали заменить гимном ИИХФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Гимн Международной федерации хоккея (ИИХФ) может заменить гимн РФ на чемпионате мира-2021 в Латвии, сообщил "Интерфаксу" источник в Федерации хоккея России.

"Вопрос такой рассматривается на заседании ИИХФ. Пока официального решения нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне не одобрил песню "Катюша", которой планировалось заменить гимн РФ на чемпионатах мира и Олимпийских игр во время двухлетнего периода санкций CAS.

В декабре 2020 года CAS вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). По решению CAS, россиянам запрещено демонстрировать флаг и гимн на Олимпиадах сроком на два года. Кроме этого, РФ не в праве в течение двух лет претендовать на проведение у себя Кубков мира и Олимпиад. Также санкции были наложены на ряд чиновников.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.