42 игрока в составе сборной России начали подготовку к ЧМ по хоккею

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею приступила подготовку к чемпионату мира-2021, который пройдет в Латвии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Отмечается, что на сбор, стартовавший в Новогорске, дополнительно вызваны семь игроков: нападающие Илья Сафонов ("Ак Барс"), Артём Ильенко ("Локомотив"), Владислав Цицюра, Павел Кукштель (оба – СКА), Кирилл Кондырев ("Русские витязи"), Владислав Ефремов ("Динамо" М), а также защитник Кирилл Кирсанов (СКА).

"Всего на первый сбор прибыли 42 игрока. Хоккеисты поделены на две группы. В первом матче Еврочелленджа против сборной Белоруссии, который состоится 23 апреля (18:00 – здесь и далее – по московскому времени), сыграет национальная сборная, 24 апреля (14:00) – олимпийская сборная", - говорится в сообщении.



25 апреля начнется второй подготовительный цикл. 28 апреля команда вылетит в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведет два матча против национальной сборной этой страны. Начало обеих встреч – 18:45 мск.

3 мая стартует третий цикл подготовки. После тренировочного сбора в Новогорске 10 мая команда вылетит в Прагу, где примет участие в четвертом этапе Евротура – Чешских играх. 16 мая команда из Праги отправится в Ригу, где после пятидневного карантина сыграет на чемпионате мира.



Подчеркивается, что "штаб сборной продолжает работу по формированию состава на чемпионат мира, внимательно следит за финальной серией Кубка Гагарина, держит связь с кандидатами, выступающими в НХЛ".

Перед третьим этапом к сборной присоединяться участники финала плей-офф КХЛ. О вызовах игроков НХЛ, чьи команды не попали в розыгрыш Кубка Стэнли, будет объявлено ближе к завершению регулярного чемпионата.