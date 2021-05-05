Егор Яковлев будет капитаном сборной России на ЧМ по хоккею

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Нападающий магнитогорского ХК "Металлург" Егор Яковлев будет исполнять функции капитана сборной России на чемпионате мира по хоккею-2021.

"Капитаном команды будет Егор Яковлев", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России.

Статус капитана сборной России делегирован Яковлеву после того, как стало известно, что форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев не примет участия в ЧМ. В среду пресс-служба ФХР сообщила, что Шипачев из-за травмы не сможет восстановиться к чемпионату мира и, следовательно, не выступит на турнире.

29-летний Яковлев является победителем и серебряным призером чемпионатов мира, обладателем золота Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.