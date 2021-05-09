Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:22

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на Чешские игры

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил расширенный состав игроков на Чешские игры, четвертый этап Евротура.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в состав вошли следующие игроки:

СпортРоссия досрочно выиграла ЕврохоккейтурРоссия досрочно выиграла ЕврохоккейтурЧитать подробнее

вратари - Иван Бочаров, Александр Самонов, Иван Федотов;

защитники - Егор Яковлев, Динар Хафизуллин, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Алексей Марченко, Михаил Науменков, Дмитрий Юдин, Даниил Пыленков, Кирилл Кирсанов;

нападающие - Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Кирилл Марченко, Антон Бурдасов, Илья Сафонов, Иван Морозов, Денис Зернов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Павел Красковский, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко.

"Штаб сборной продолжает оставаться на связи с игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге. Имена хоккеистов, которые присоединятся к команде, будут объявлены после завершения выступления их клубов в регулярном чемпионате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "часть игроков прибудут в расположение сборной в Праге и примут участие в заключительной игре турнира против Чехии 15 мая".

"Другая часть присоединится к команде в Риге, после чего будет объявлен окончательный состав на чемпионат мира", - говорится в тексте сообщения.

12 мая (начало – 17:00 мск), сборная России сыграет со Швецией, 13 мая (17:00) – с Финляндией, 15 мая – с Чехией (16:00).

На турнирные перспективы сборной России Чешские игры не повлияют, она уже досрочно стала победителем Евротура.

26 мая в Риге стартует чемпионат мира.

хоккей Еврохоккейтур

Новости по теме

Новости

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

РФС счел, что меры безопасности на арене "Зенита" мешали фанатам "Локомотива"

"Бавария" в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

"Бавария" в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

Футболисты "Локомотива" и "Динамо" сыграли вничью

Покинувшие Суперлигу клубы выплатят пожертвования в сумме 15 млн евро

Овечкин пропустит 10-й матч в сезоне НХЛ, впервые с 2010 года

Россия проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею среди юниоров

Пандемия коронавируса

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады

Павлюченкова проиграла Соболенко и не смогла выйти в финал турнира в Мадриде

Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира Masters в Мадриде

Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира Masters в Мадриде
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код