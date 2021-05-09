Назван расширенный состав сборной России по хоккею на Чешские игры

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил расширенный состав игроков на Чешские игры, четвертый этап Евротура.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в состав вошли следующие игроки:

вратари - Иван Бочаров, Александр Самонов, Иван Федотов;



защитники - Егор Яковлев, Динар Хафизуллин, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Алексей Марченко, Михаил Науменков, Дмитрий Юдин, Даниил Пыленков, Кирилл Кирсанов;



нападающие - Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Кирилл Марченко, Антон Бурдасов, Илья Сафонов, Иван Морозов, Денис Зернов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Павел Красковский, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко.



"Штаб сборной продолжает оставаться на связи с игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге. Имена хоккеистов, которые присоединятся к команде, будут объявлены после завершения выступления их клубов в регулярном чемпионате", - говорится в сообщении.



Отмечается, что "часть игроков прибудут в расположение сборной в Праге и примут участие в заключительной игре турнира против Чехии 15 мая".

"Другая часть присоединится к команде в Риге, после чего будет объявлен окончательный состав на чемпионат мира", - говорится в тексте сообщения.

12 мая (начало – 17:00 мск), сборная России сыграет со Швецией, 13 мая (17:00) – с Финляндией, 15 мая – с Чехией (16:00).

На турнирные перспективы сборной России Чешские игры не повлияют, она уже досрочно стала победителем Евротура.

26 мая в Риге стартует чемпионат мира.