Хоккеисты "Далласа" Гурьянов и Худобин не выступят за сборную России на ЧМ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Игроки клуба Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" Антон Худобин и Денис Гурьянов не смогут принять участие на Чемпионате мира - 2021 в Риге, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

"Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл сообщил штабу сборной, что вратарь Антон Худобин и форвард Денис Гурьянов, несмотря на их огромное желание сыграть за национальную команду, пропустят чемпионат мира в Латвии по медицинским рекомендациям клуба из Техаса", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вратари "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не сыграют за сборную РФ по рекомендациям врачей клуба.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.