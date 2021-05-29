Поиск
AНачало в 12:15Чехия Чехия6 : 1Великобритания ВеликобританияОконченподробнееBНачало в 12:15Италия Италия3 : 11Казахстан КазахстанОконченподробнееAНачало в 16:15Швейцария ШвейцарияРоссия РоссияонлайнBНачало в 16:15Норвегия НорвегияСША США

Назван состав сборной России на матч против Швейцарии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом игроков на матч очередного тура группового этапа чемпионата мира против национальной команды Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в составе сборной сыграют:

вратари – Александр Самонов, Иван Бочаров;

полевые игроки (по звеньям) - Никита Нестеров - Никита Задоров, Константин Слепышев – Дмитрий Воронков - Максим Шалунов; Владислав Гавриков – Иван Проворов, Сергей Толчинский – Павел Карнаухов – Александр Барабанов; Игорь Ожиганов – Рушан Рафиков, Эмиль Галимов – Иван Морозов – Антон Бурдасов; Григорий Дронов, Артем Швец-Роговой – Владислав Каменев – Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко.

Матч пройдет в субботу и стартует в 16:15 мск. За событиями игры можно проследить по текстовой трансляции.

Обе команды лидируют в группе А, набрав по 9 очков. У России есть преимущество по дополнительным показателям.

хоккей ЧМ по хоккею

Новости по теме

Новости

Лучано Спаллетти возглавил "Наполи"

Чемпионат мира по хоккею-2021

Билеты на матчи ЧМ в Риге будут стоить от 110 до 340 евро

ЦСКА проиграл "Анадолу Эфес" в полуфинале Евролиги

Футболист сборной России Мухин перешел из "Локомотива" в ЦСКА

Аллегри вновь возглавил "Ювентус"

Аллегри вновь возглавил "Ювентус"

Андреа Пирло покинул пост главного тренера "Ювентуса"

Андреа Пирло покинул пост главного тренера "Ювентуса"

Медики Токио рекомендовали продлить режим ЧП в столице ОИ из-за COVID-19

Чемпионат мира по хоккею-2021

Зрителей допустят на матчи ЧМ с 1 июня

Зрителей допустят на матчи ЧМ с 1 июня

Шэннон Бриггс согласился выйти на бой с Владимиром Кличко

"Реал" расстался с Зиданом

"Реал" расстался с Зиданом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код