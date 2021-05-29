Назван состав сборной России на матч против Швейцарии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом игроков на матч очередного тура группового этапа чемпионата мира против национальной команды Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в составе сборной сыграют:

вратари – Александр Самонов, Иван Бочаров;

полевые игроки (по звеньям) - Никита Нестеров - Никита Задоров, Константин Слепышев – Дмитрий Воронков - Максим Шалунов; Владислав Гавриков – Иван Проворов, Сергей Толчинский – Павел Карнаухов – Александр Барабанов; Игорь Ожиганов – Рушан Рафиков, Эмиль Галимов – Иван Морозов – Антон Бурдасов; Григорий Дронов, Артем Швец-Роговой – Владислав Каменев – Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко.

Матч пройдет в субботу и стартует в 16:15 мск. За событиями игры можно проследить по текстовой трансляции.

Обе команды лидируют в группе А, набрав по 9 очков. У России есть преимущество по дополнительным показателям.