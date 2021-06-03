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Бобровский будет защищать ворота сборной России в матче с Канадой

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида" Сергей Бобровский выйдет на лед в матче четвертьфинала чемпионата мира против Канады в составе сборной России, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Для голкипера, после прилета из США в Латвию прошедшего карантин, это будет первый матч на чемпионате мира в Риге.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари – Сергей Бобровский (Александр Самонов);

полевые игроки (по звеньям) – Никита Нестеров - Никита Задоров, Антон Слепышев – Дмитрий Воронков – Михаил Григоренко; Владислав Гавриков – Иван Проворов, Сергей Толчинский – Павел Карнаухов – Антон Бурдасов; Артем Зуб – Дмитрий Орлов, Александр Барабанов – Иван Морозов – Владимир Тарасенко; Игорь Ожиганов, Евгений Тимкин – Владислав Каменев – Артем Швец-Роговой, Эмиль Галимов.

Матч начнется в 20:15 мск. Его ход можно отследить по текстовой трансляции "Интерфакса".

Сборная России вышла в четвертьфинал с первого места в группе А, Канада - с четвертого места в группе В.

Ранее в четверг определились первые полуфиналисты. Ими стали команды США и Германии, обыгравшие сборные Словакии и Швейцарии соответственно. В 1/2 финала США и Германия сыграют между собой. Соответственно, другу полуфинальную пару составят победители матчей Россия – Канада и Финляндия – Чехия.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 июня по 6 мая.

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021

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Михаил Григоренко. Нападающий "Коламбуса". В нынешнем сезоне провел в НХЛ 32 игры, в которых набрал 12 (4+8 по системе "гол+пас") очков. В общей сложности сыграл за разные клубы в НХЛ 249 матчей и набрал 76 (26+50) очков.Иван Проворов. Защитник "Филадельфии". В нынешнем сезоне провел 56 матчей и набрал 26 (7+19 по системе "гол+пас") очков. В НХЛ играет только за эту команду, всего за карьеру в ней сыграл в 371 матче и набрал 159 (50+109) очков.Владислав Гавриков. Защитник "Коламбуса". В нынешнем сезоне сыграл в 55 матчах и набрал 12 (2+10 по системе "гол+пас") очков. Всего за два сезона в НХЛ – а играл он только за "Коламбус" – у него 124 матча и 30 (7+23) очков.Никита Задоров. Защитник "Чикаго". Сезон (он же пока единственный для него в этой команде) отыграл, проведя 55 матчей, в которых набрал 8 (1+7 по системе "гол+пас") очков. Всего же за карьеру в НХЛ на его счету 411 матч и 83 (23+60) очка.Александр Барабанов. Нападающий "Сан-Хосе". Отыграл за эту команду один сезон, провел 9 матчей и набрал 7 (3+4 по системе "гол+пас") очков. Всего в НХЛ сыграл в 22 матчах и набрал 8 (3+5) очков.Никита Нестеров. Защитник "Калгари". В нынешнем сезоне сыграл в 37 матчах и набрал 4 (0+4 по системе "гол+пас") очка. Всего в НХЛ за разные клубы провел 169 матчей и набрал 37 (9+28) очков.Артем Зуб. Защитник "Оттавы". В ее составе дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. Сыграл в 47 матчах и набрал 14 (3+11 очков).Сергей Бобровский. Вратарь "Флориды". В 31 матче сезона пропустил 88 голов. Всего за карьеру в НХЛ (включая "Филадельфию" и "Коламбус") провел 538 матчей и пропустил 1321 гол.Дмитрий Орлов, защитник "Вашингтона". Провел 51 матч в регулярном чемпионате нынешнего сезона и набрал 22 (8+14 по системе "гол+пас") очка. Всего за карьеру в НХЛ сыграл в 567 матчах и набрал 202 (45+157) очка.Владимир Тарасенко, нападающий "Сент-Луиса". Сыграл в регулярном сезоне 24 матча и набрал 14 (4+10 по системе "гол+пас") очков. За всю карьеру в НХЛ провел 531 матч, набрав 442 (218+224) балла.
Михаил Григоренко. Нападающий "Коламбуса". В нынешнем сезоне провел в НХЛ 32 игры, в которых набрал 12 (4+8 по системе "гол+пас") очков. В общей сложности сыграл за разные клубы в НХЛ 249 матчей и набрал 76 (26+50) очков.
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