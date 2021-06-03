Бобровский будет защищать ворота сборной России в матче с Канадой

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида" Сергей Бобровский выйдет на лед в матче четвертьфинала чемпионата мира против Канады в составе сборной России, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Для голкипера, после прилета из США в Латвию прошедшего карантин, это будет первый матч на чемпионате мира в Риге.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари – Сергей Бобровский (Александр Самонов);

полевые игроки (по звеньям) – Никита Нестеров - Никита Задоров, Антон Слепышев – Дмитрий Воронков – Михаил Григоренко; Владислав Гавриков – Иван Проворов, Сергей Толчинский – Павел Карнаухов – Антон Бурдасов; Артем Зуб – Дмитрий Орлов, Александр Барабанов – Иван Морозов – Владимир Тарасенко; Игорь Ожиганов, Евгений Тимкин – Владислав Каменев – Артем Швец-Роговой, Эмиль Галимов.

Матч начнется в 20:15 мск. Его ход можно отследить по текстовой трансляции "Интерфакса".

Сборная России вышла в четвертьфинал с первого места в группе А, Канада - с четвертого места в группе В.

Ранее в четверг определились первые полуфиналисты. Ими стали команды США и Германии, обыгравшие сборные Словакии и Швейцарии соответственно. В 1/2 финала США и Германия сыграют между собой. Соответственно, другу полуфинальную пару составят победители матчей Россия – Канада и Финляндия – Чехия.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 июня по 6 мая.