Сергей Бобровский приедет в сборную России на ЧМ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Вратарь клуба НХЛ "Флорида" Сергей Бобровский будет задействован в составе сборной России на чемпионате мира в Риге, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Отмечается, что в расположение национальной команды он прибудет 29 мая.

Его участие на ЧМ стало возможным после вылета "Флориды" из розыгрыша Кубка Стэнли.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня. Сборная России лидирует в группе А, набрав в трех матчах 9 очков. По дополнительным показателям она опережает имеющие аналогичное число баллов Швейцарию и Словакию.