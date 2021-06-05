Второй раз подряд в финале ЧМ сыграют Канада и Финляндия

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сборная Финляндии стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею в Риге.

В полуфинале она нанесла поражение сборной Германии - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу сборной Финляндии.

Победу финской команде принесли голы Ииро Пакаринена (14-я минута) и Ханнеса Бьёрнинена (19). В составе сборной Германии отличился Маттиас Плахта (32, в большинстве).

Ранее Финляндия и Германия встречались на групповом этапе. Тогда также сильнее оказалась сборная Финляндии (2:1).

Соперником сборной Финляндии в финале станет Канада. Финальный матч состоится 6 июня в 20:15 мск.

Германия, в свою очередь, сыграет в матче за третье место против сборной США. Встреча также пройдет в воскресенье и начнется в 15:15 мск.

Таким образом, пара финалистов совпадает с решающим матчем ЧМ-2019: тогда победила Финляндия. В 2020 году чемпионат был отменен из-за пандемии коронавируса.

Сборная Канады 26 раз становилась чемпионом мира, на счету финских хоккеистов три титула.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.

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