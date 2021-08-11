Олимпиада в Пекине предположительно пройдет в том же формате, что и в Токио

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) счел успешным противоэпидемический формат проведения летней Олимпиады-2020 в Токио, поэтому ожидается такая же схема проведения зимней Олимпиады-2022 в Пекине, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"МОК признал успешным проведение Олимпийских игр в той конструкции и системе, которая была в Токио. Олимпиада действительно прошла успешно. По моим данным, суммарно около 50 спортсменов и официальных лиц из 25 тыс. человек были инфицированы (COVID-19 - ИФ). Это менее 0,1%. Поэтому с высокой долей вероятности схема проведения Игр в Токио будет и в Пекине", - сообщил Поздняков.

Он отметил, что его "личная позиция заключается в том, что самое главное - это интересы спортсменов".

"Если их здоровье таким образом будет защищено, то это самое важное, что могут сделать организаторы. Если кто-то считает возможным допустить на трибуны зрителей в каком-то объеме, значит, они четко понимают, что ущерба здоровью спортсменов в этом случае не будет. Ведь именно они главные действующие лица любых соревнований, поэтому их интересы должны учитываться в первую очередь", - подчеркнул глава ОКР.

В Токио в воскресенье завершилась церемония закрытия летних Олимпийских игр. В связи с коронавирусными ограничениями мероприятие проходило без зрителей.