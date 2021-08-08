Летняя Олимпиада в Токио официально завершилась
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Токио в воскресенье завершилась церемония закрытия летних Олимпийских игр.
В связи с коронавирусными ограничениями мероприятие проходило без зрителей. Флаг Олимпийского комитета России на церемонии нес двукратный чемпион игр - российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев.
После парада знаменосцев на поле стадиона вышли все участники Олимпийских игр. Когда все собрались, освещение погасло, спортсмены зажгли фонарики, и с помощью световых эффектов из множества огоньков над стадионом был составлен символ Олимпийских игр.
Бывают моменты, когда забываешь, как дышать 🤩#Olympics #Tokyo2020 #ClosingCeremony pic.twitter.com/BLIskA5wof— Олимпийские игры (@Olympic) August 8, 2021
Церемония продолжилась концертной программой, после которой традиционно чествовали марафонцев. При этом впервые на пьедестал поднимались не только мужчины, но и женщины. Медали вручал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Губернатор Токио Юрико Коикэ передала олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Именно во Франции пройдут очередные летние Олимпийские игры в 2024 году.
В записи гимна Франции для церемонии закрытия Олимпиады участие принял астронавт Тома Песке, который сейчас находится на МКС: он сыграл фрагмент мелодии на саксофоне прямо на станции. Также во время церемонии показали Париж: над городом пролетела пилотажная группа, выпустившая дым в цветах флага республики.
Colors of the French flag in the air as jets fly over the Trocadéro during today"s Olympics Closing Ceremony and handoff to Paris for the next Games #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/3QOWxpugXo— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 8, 2021
Под занавес церемонии Бах выступил с речью. "Я объявляю Игры XXXII летней Олимпиады закрытыми", - сказал он. После этого олимпийский огонь погас.
Российские спортсмены заработали 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовых, всего - 71. Россия заняла пятое место в медальном зачете.
Триумфатором Олимпиады стала сборная США, получившая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медали. Второе место досталось Китаю (38-32-18), третье - Японии (27-14-17), четвертое - Великобритании (22-21-22).
Олимпиада-2020 проходила с 23 июля по 8 августа.