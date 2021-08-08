Летняя Олимпиада в Токио официально завершилась

На церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Токио в воскресенье завершилась церемония закрытия летних Олимпийских игр.

В связи с коронавирусными ограничениями мероприятие проходило без зрителей. Флаг Олимпийского комитета России на церемонии нес двукратный чемпион игр - российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев.

После парада знаменосцев на поле стадиона вышли все участники Олимпийских игр. Когда все собрались, освещение погасло, спортсмены зажгли фонарики, и с помощью световых эффектов из множества огоньков над стадионом был составлен символ Олимпийских игр.

Церемония продолжилась концертной программой, после которой традиционно чествовали марафонцев. При этом впервые на пьедестал поднимались не только мужчины, но и женщины. Медали вручал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Губернатор Токио Юрико Коикэ передала олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Именно во Франции пройдут очередные летние Олимпийские игры в 2024 году.

В записи гимна Франции для церемонии закрытия Олимпиады участие принял астронавт Тома Песке, который сейчас находится на МКС: он сыграл фрагмент мелодии на саксофоне прямо на станции. Также во время церемонии показали Париж: над городом пролетела пилотажная группа, выпустившая дым в цветах флага республики.

Colors of the French flag in the air as jets fly over the Trocadéro during today"s Olympics Closing Ceremony and handoff to Paris for the next Games #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/3QOWxpugXo — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 8, 2021

Под занавес церемонии Бах выступил с речью. "Я объявляю Игры XXXII летней Олимпиады закрытыми", - сказал он. После этого олимпийский огонь погас.

Российские спортсмены заработали 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовых, всего - 71. Россия заняла пятое место в медальном зачете.

Триумфатором Олимпиады стала сборная США, получившая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медали. Второе место досталось Китаю (38-32-18), третье - Японии (27-14-17), четвертое - Великобритании (22-21-22).

Олимпиада-2020 проходила с 23 июля по 8 августа.