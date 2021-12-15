Путин подтвердил, что поедет в Пекин на Олимпиаду и встретится с главой КНР

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин намерен в феврале 2022 года посетить церемонию открытия зимних Олипийских игр в Пекине и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Рассчитываю, что в феврале следующего года, наконец, сможем встретиться лично в Пекине. Как договаривались, мы с вами проведем переговоры. Затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр", - сказал Путин в среду в ходе переговоров с Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.

Путин отметил, что Россия и Китай поддерживают друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, "в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения".

"Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать", - сказал президент РФ.

В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что ждет Путина с визитом в Китай для участия в церемонии открытия Олимпиады в Пекине. "Готов с вами рука об руку идти вперед, вместе открыть новую страницу китайско-российских отношений в постпандемический период", - добавил он.