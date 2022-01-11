Российским спортсменам для подготовки к ОИ выделено еще свыше 416 млн рублей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Более 416 млн рублей дополнительно направлено на подготовку сборной России для участия в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования во многом связана с пандемией коронавируса.

"Например, для въезда спортсменов и провоза спортивного инвентаря и оборудования международные спортивные федерации организуют специальные рейсы, стоимость перелёта которыми значительно превышает рыночную стоимость аналогичных услуг", - говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительные расходы связаны с необходимостью многократного тестирования для въезда и пребывания спортсменов за рубежом во время проведения тренировочных мероприятий и международных соревнований в преддверии Олимпиады.

Источником средств, согласно сообщению, стал резервный фонд правительства.

Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры с 4 по 13 марта.