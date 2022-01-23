Назван окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с итоговым составом игроков, которые примут участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в список вошли следующие 25 игроков:

Вратари: Иван Федотов, Александр Самонов, Тимур Билялов.

Защитники: Егор Яковлев, Александр Никишин, Дамир Шарипзянов, Сергей Телегин, Никита Нестеров, Артем Минулин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин.

Нападающие: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Дмитрий Воронков, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Никита Гусев, Павел Карнаухов, Артур Каюмов, Кирилл Марченко, Сергей Плотников, Кирилл Семенов, Антон Слепышев, Андрей Чибисов, Вадим Шипачев.

Помимо них, в Пекин в качестве запасных отправятся вратарь Дмитрий Шугаев, защитник Семен Чистяков и нападающие Александр Кадейкин, Андрей Кузьменко, Владимир Ткачев, Станислав Галиев.

На групповом этапе Олимпиады сборная России сыграет со Швейцарией (9 февраля, начало - 11:40 мск), Данией (11 февраля, 7:10) и Чехией (12 февраля, 16:10).

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступит на ОИ под флагом Олимпийского комитета России.