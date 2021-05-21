Буре отметил характер сборной России в матче с Чехией

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Чемпион мира в составе сборной России Павел Буре считает, что национальная команда страны была сильнее Чехии в матче ЧМ, а пропущенные голы были следствием невезения и ошибок.

"Считаю, наша команда одержала очень важную победу. Первая игра, тем более против сильного соперника, всегда задает тон. Сегодня мы больше владели шайбой, было хорошее давление в чужой зоне, и, самое главное – реализация моментов", - сказал Буре, чьи слова "Интерфаксу" предоставила пресс-служба Федерации хоккея России.

"Удалось забить в большинстве, в меньшинстве, сборную не выбивали из колеи пропущенные шайбы, что говорит о том, что у нас есть команда и характер. Были индивидуальные ошибки, после которых возникали контратаки. Но в целом моментов у России было больше, чешские голы – результат ошибок и невезения", - отметил он.

"Хотел бы сказать хорошие слова в адрес вратаря Александра Самонова, который в целом сыграл надежно в нужные моменты", - подчеркнул Буре.

Матч первого тура ЧМ-2021 по хоккею Россия - Чехия прошел в Риге пятницу и завершился со счетом 4:3.

Чемпионат мира в столице Латвии проходит с 21 мая по 6 июня.

В связи с санкциями CAS, запрещающими россиянам играть на ЧМ под официальной символикой РФ, отечественные хоккеисты выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а гимн России заменил фрагмент из музыки Петра Чайковского.