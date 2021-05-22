Назван состав сборной России на матч ЧМ с Великобританией

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею обнародовал состав национальной команды на матч чемпионата мир в Риге.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в состав вошли следующие игроки:

вратари – Иван Бочаров (Александр Самонов);

полевые игроки (в звеньях) – Артем Зуб – Никита Задоров, Александр Барабанов – Максим Шалунов – Сергей Толчинский; Владислав Гавриков – Иван Проворов, Антон Слепышев – Павел Карнаухов – Михаил Григоренко; Игорь Ожиганов – Рушан Рафиков, Андрей Кузьменко – Иван Морозов – Антон Бурдасов; Григорий Дронов, Арттем Швец-Роговой – Владислав Каменев –Эмиль Галимов, Дмитрий Воронков.

Игра пройдет в субботу и стартует в 16:15 мск.

Накануне сборная России в своем первом матче победила Чехию со счетом 4:3. Для Великобритании матч против россиян станет первым на турнире.

ЧМ-2021 в столице Латвии проходит с 21 мая по 6 июня.

Из-за санкций CAS, запрещающей россиянам играть на ЧМ с государственной символикой своей страны, отечественная команда выступает в Риге под флагом ОКР.