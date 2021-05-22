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Чехия потерпела второе поражение подряд, проиграв Швейцарии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сборная Чехии по хоккею уступила Швейцарии в матче чемпионата мира, который проходит в Риге.

Результат встречи - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу Швейцарии.

Победу Швейцарии принес дубль Тимо Майера (24-я и 50-яминуты), а также шайбы Грегори Хоффмана (17) и Тристана Шервея (38). Чехи ответили голами Филипа Хитила (14) и Иржи Смейкала (54).

Чехия и Швейцария выступают в группе A, где также играет сборная России. В первом матче сборная России обыграла Чехию со счетом 4:3. Со сборной Швейцарии российская команда сыграет 29 мая.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.

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