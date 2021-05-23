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Казахстан по буллитам победил Финляндию

Германия, Казахстан и Латвия лидируют в группе В, США и Канада - среди аутсайдеров

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Казахстана нанесли поражение соперникам из команды Финляндии в матче группового этапа проходящего в Риге чемпионата мира.

Основное время матча завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались казахстанские игроки.

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Счет в матче на 34-й минуте открыли финны, сделали они это благодаря точному броску Антона Лунделля.

На 36-й минуте Казахстан отыгрался, автором гола стал Кирилл Панюков.

Решающий буллит реализовал Никита Михайлис.

Казахстан выиграл по буллитам второй матч подряд, ранее он взял верх над Латвией. Финляндия впервые проиграла на турнире, ранее она выиграла у США (2:1).

По регламенту турнира за победу в основное время дается 3 очка, за поражение – 0. За победу в овертайме или в серии буллитов присуждается 2 балла, за поражение – 1.

В группе В теперь лидирует Германия – 6 очков. Далее идут Казахстан Латвия, Финляндия – по 3. Пятое место занимает Норвегия (3). США, Канада и Италия очков не набрали. Все команды, кроме США и Канады, провели по две игры. Позднее в воскресенье сборные США и Канады (по одному матчу) сыграют друг с другом.

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