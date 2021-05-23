Канада с одним голом стала аутсайдером по результативности в двух турах ЧМ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Гол Максима Комтуа в ворота сборной США в воскресенье стал единственным для сборной Канады в первых двух турах проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею.

В матче с командой США канадцы, как сообщалось, уступили со счетом 1:5. Туром ранее они потерпели сенсационное поражение от Латвии – 0:2.

По итогам двух туров Канада занимает последнее место по результативности. Близки к аутсайдеру по числу голов сборные Великобритании (2), Дании, Белоруссии, Финляндии (по 3).

Самой результативной командой после двух туров является Германия (14), больше десяти голов в двух матчах также провела Россия (11).

Больше всех голов пропустили в двух турах пропустили Италия (13), Чехия и Великобритания (по 9).

Что касается набранных очков, в группе А лидируют Россия, Словакия и Швейцария (по 6), в группе В – Германия (6).