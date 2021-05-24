Игроки НХЛ Самсонов, Орлов и Тарасенко согласились приехать на ЧМ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Три российских игрока, выступающих в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), дали согласие сыграть за сборную России на чемпионате мира в Риге.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, речь идет о вратаре Илье Самсонове, защитнике Дмитрии Орлове (оба – "Вашингтон") и нападающем Владимире Тарасенко ("Сент-Луис"). Их клубы выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ.

Как сообщалось, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не сможет сыграть на Чм из-за травм.

ЧМ в Риге проходит с 21 мая по 6 июня.