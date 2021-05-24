ЧМ по хоккею 2021

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Игроки НХЛ Самсонов, Орлов и Тарасенко согласились приехать на ЧМ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Три российских игрока, выступающих в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), дали согласие сыграть за сборную России на чемпионате мира в Риге.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, речь идет о вратаре Илье Самсонове, защитнике Дмитрии Орлове (оба – "Вашингтон") и нападающем Владимире Тарасенко ("Сент-Луис"). Их клубы выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ.

Как сообщалось, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не сможет сыграть на Чм из-за травм.

ЧМ в Риге проходит с 21 мая по 6 июня.

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021

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Михаил Григоренко. Нападающий "Коламбуса". В нынешнем сезоне провел в НХЛ 32 игры, в которых набрал 12 (4+8 по системе "гол+пас") очков. В общей сложности сыграл за разные клубы в НХЛ 249 матчей и набрал 76 (26+50) очков.Иван Проворов. Защитник "Филадельфии". В нынешнем сезоне провел 56 матчей и набрал 26 (7+19 по системе "гол+пас") очков. В НХЛ играет только за эту команду, всего за карьеру в ней сыграл в 371 матче и набрал 159 (50+109) очков.Владислав Гавриков. Защитник "Коламбуса". В нынешнем сезоне сыграл в 55 матчах и набрал 12 (2+10 по системе "гол+пас") очков. Всего за два сезона в НХЛ – а играл он только за "Коламбус" – у него 124 матча и 30 (7+23) очков.Никита Задоров. Защитник "Чикаго". Сезон (он же пока единственный для него в этой команде) отыграл, проведя 55 матчей, в которых набрал 8 (1+7 по системе "гол+пас") очков. Всего же за карьеру в НХЛ на его счету 411 матч и 83 (23+60) очка.Александр Барабанов. Нападающий "Сан-Хосе". Отыграл за эту команду один сезон, провел 9 матчей и набрал 7 (3+4 по системе "гол+пас") очков. Всего в НХЛ сыграл в 22 матчах и набрал 8 (3+5) очков.Никита Нестеров. Защитник "Калгари". В нынешнем сезоне сыграл в 37 матчах и набрал 4 (0+4 по системе "гол+пас") очка. Всего в НХЛ за разные клубы провел 169 матчей и набрал 37 (9+28) очков.Артем Зуб. Защитник "Оттавы". В ее составе дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. Сыграл в 47 матчах и набрал 14 (3+11 очков).
Михаил Григоренко. Нападающий "Коламбуса". В нынешнем сезоне провел в НХЛ 32 игры, в которых набрал 12 (4+8 по системе "гол+пас") очков. В общей сложности сыграл за разные клубы в НХЛ 249 матчей и набрал 76 (26+50) очков.
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