Вслед за Латвией и США сборную Канады обыграла Германия

Немцы лидируют в группе В, канадцы с нулем баллов - среди аутсайдеров

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады проиграли сборной Германии в матче чемпионате мира в Риге.

Результат встречи - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу сборной Германии

Счет в матче на 10-й минуте открыл нападающий сборной Германии Штефан Лойбль. Спустя минуту преимущество немецкой команды увеличил Маттиас Плахта. Канадцы смогли отыграть одну шайбу на 18-й минуте благодаря точному броску Ника Пола. Окончательный счет в матче установил немец Корбиниан Хольцер, забросивший на 58-й минуте в пустые ворота.

Германия лидирует в турнирной таблице группы B, имея в активе максимально возможные 9 очков. Канада в первых трех матчах не смогла набрать ни одного очка и идет на седьмом месте в группе, опережая лишь Италию по дополнительным показателям.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.