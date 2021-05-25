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Свыше 3,7 тыс. тестов на COVID-19 проведено на ЧМ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Более 3750 ПЦР-тестов на коронавирус было проведено на чемпионате мира по хоккею в Риге с момента приезда участников на турнир, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Отмечается, что тестирование прошли игроки, сотрудники и официальные лица всех 16 команд-участниц чемпионата.

"После положительного результата теста в подготовительном лагере Казахстана, один игрок завершил период изоляции и теперь может вернуться в команду", - говорится в сообщении.

Каждая команда должна проверяться на возможное заболевание коронавирусом раз в три дня.

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