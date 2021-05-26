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Нестеров сыграет за сборную России против Дании в матче ЧМ по хоккею

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным определился с составом команды на матч четвертого тура ЧМ в Риге против Дании.

В состав, как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, вошли:

вратари – Александр Самонов (Иван Бочаров);

полевые игроки (по звеньям): Никита Нестеров - Никита Задоров, Антон Слепышев – Максим Шалунов – Александр Барабанов; Владислав Гавриков – Иван Проворов, Сергей Толчинский – Павел Карнаухов – Дмитрий Воронков; Игорь Ожиганов – Рушан Рафиков, Эмиль Галимов – Иван Морозов - Антон Бурдасов; Григорий Дронов, Артем Швец-Роговой – Владислав Каменев – Евгений Тимкин.

Игра пройдет в среду и стартует в 16:15 мск. За ее ходом можно отследить по текстовой трансляции "Интерфакса".

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