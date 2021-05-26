Россия - Дания. Онлайн
В первых трех матчах ЧМ россияне набрали шесть очков, датчане - на балл меньше
Время начала игры - 16:15 по московскому времени
Также в 16:15 мск начнется матч группы В Казахстан - Германия. Германия на этом турнире пока непобедима.
Состав сборной России на игру!
Состав на игру против Дании 👇🏻— Хоккей России (@russiahockey) May 26, 2021
Стартовое вбрасывание в 16:15 по мск, смотреть можно на МАТЧ ТВ и на https://t.co/hVuJjUSFTb#россиявмоемсердце pic.twitter.com/IcuxpJxbmq
Команды представляют группу А. Сборная России занимает второе место, набрав 6 очков. Дания - на четвертом месте (5), Третью строчку занимает уступающая россиянам по дополнительным показателям Швейцария (6). На первом - не знающая потерь Словакия. Ее не смогла остановить даже Россия.
Игра начнется в 16:15 по московскому времени
Я, ее автор, Владимир Нардин, надеюсь, что вы получите удовольствие, а игроки сборной России усилят его своими голами.
Если вы читаете эти слова, значит мы ведем для вас текстовую трансляцию матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Дании.
Всем привет!