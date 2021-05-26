ЧМ по хоккею 2021

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Россия - Дания. Онлайн

В первых трех матчах ЧМ россияне набрали шесть очков, датчане - на балл меньше

Россия - Дания. Онлайн
Россия - Дания. Онлайн
Фото: EPA/Vostock-photo

Время начала игры - 16:15 по московскому времени

Также в 16:15 мск начнется матч группы В Казахстан - Германия. Германия на этом турнире пока непобедима. 

Состав сборной России на игру!

Команды представляют группу А. Сборная России занимает второе место, набрав 6 очков. Дания - на четвертом месте (5), Третью строчку занимает уступающая россиянам по дополнительным показателям Швейцария (6). На первом - не знающая потерь Словакия. Ее не смогла остановить даже Россия.

Игра начнется в 16:15 по московскому времени

Я, ее автор, Владимир Нардин, надеюсь, что вы получите удовольствие, а игроки сборной России усилят его своими голами.

Если вы читаете эти слова, значит мы ведем для вас текстовую трансляцию матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Дании.

Всем привет!

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