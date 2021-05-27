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Чехия нанесла поражение Швеции

Команды начинали матч в качестве аутсайдеров группы, в которую входит Россия

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии нанесли поражение Швеции в матче очередного тура группового этапа чемпионата мира в Риге.

Встреча участников группы А завершилась со счетом 4:2 (0:2, 0:0, 4:0).

После голов Андреаса Вингерли (13-я минута) и Рикарда Ракелля (16, в большинстве) сборная Швеции повела с разницей в две шайбы. Это преимущество продержалось до начала третьего периода, когда соперник начал отыгрываться. В составе чехов отличились Якуб Врана (42), Ян Коварж (45, в большинстве), Лукаш Клок (49) и Якуб Флек (59, в пустые ворота).

Швеция и Чехия начинали матч в качестве аутсайдеров группы А, занимая предпоследнее и последнее места соответственно. Победа (первая для нее на турнире в основное время) позволила Чехии набрать 5 очков и подняться на четвертое место, Швеция (3 балла) находится на последней, восьмой строчке.

Во главе турнирной таблицы находится Россия, набравшая 9 очков. Столько же баллов имеют, но уступают ей по дополнительным показателям, Швейцария и Словакия.

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