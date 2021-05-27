Сборная Финляндии победила Италию

Теперь финны находятся во главе турнирной таблицы группы В

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение национальной команде Италии в матче очередного тура чемпионата мира в Риге.

Результат встречи – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу финнов.

Авторами голов стали Тони Сунд (7-я, в большинстве, 29-я минуты), Артту Руотсалайнен (9).

Сборная Финляндии набрала 10 очков и вышла на первое место в турнирной ттаблице. Ближайшие ее преследователи – Германия и США (по 9). Италия – на последнем, восьмом месте (0).