Игрок сборной Словакии отстранен на одну игру за плевок в соперника

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Защитник сборной Словакии по хоккею Мислав Росандич дисквалифицирован на одну игру в рамках проходящего в Риге чемпионата мира, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Такому наказанию спортсмен подвергнут за поведение во время матча группового этапа ЧМ против Швейцарии (1:8): в третьем периоде хоккеист плюнул в сторону швейцарца Йонаса Зигенталера и попал ему в плечо.

На одну игру также отстранен нападающий сборной Словакии Кристиан Поспишил за грубый прием у борта против владевшего шайбой швейцарца Андреса Амбуля.

Оба словака заработали по матч-штрафу (удаление 5+20) в игре против Швейцарии, они не сыграют с Данией в субботу.