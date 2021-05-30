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Сборная Канады забросила семь шайб Италии, выиграв третий матч подряд

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сборная Канады по хоккею нанесли поражение соперникам из команды Канады в матче группового этапа чемпионата мира в Риге.

Результат встречи – 7:1 (4:0, 2:1, 1:0) в пользу канадских хоккеистов.

В составе победителей голы провели Коул Перфетти (2-я минута), Эндрю Манджапане (9, 35), Трой Стечер (12), Адам Хенрик (12), Макс Комтуа (38, в большинстве), Брендон Пирри (56).

Сборная Канады набрала 9 очков и занимает пятое место в группе В. Италия – на восьмом месте, ноль баллов. Сборная Италии лишилась шансов на плей-офф.

Для сборной Канады эта победа стала третьей подряд после трех подряд поражений.

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