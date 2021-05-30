Белоруссия крупно проиграла Швейцарии и лишилась шансов на плей-офф

Cборная России вновь стала лидером группы А, но не единоличным

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швейцарии нанесли крупное поражение национальной команде Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира в Риге.

Результат встречи – 6:0 (2:0, 2:0, 20) в пользу сборной Швейцарии.

Авторами голов стали Кристоф Берчи (1-я минута), Йоэль Вермин (19, 53), Свен Андригетто (22), Грегори Хофман (33), Фабрис Герцог (58, в меньшинстве)

Сборная Швейцарии набрала 12 очков и догнала в группе А лидирующих Россию и Словакию. Российская сборная при этом находится на первом месте, поскольку имеет преимущество по дополнительным показателям.

Белоруссия занимает предпоследнее, седьмое место, набрав 4 очка. Перед заключительной игрой группового этапа с Россией (1 июня) сборная Белоруссии лишилась шансов на выход в плей-офф, куда выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Что касается Швейцарии, со сборной России она играла накануне и потерпела поражение со счетом 1:4.