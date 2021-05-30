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Швеция перед матчем с Россией победила Словакию

Экс-аутсайдер группы А поднялся на четвертое место

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швеции нанесли поражение соперникам из национальной команды Словакии в мачте группового этапа чемпионата мира в Риге.

Результат встречи – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу шведских игроков.

В составе победителей голы провели Маркус Серенсен (31-я минута), Виктор Олофссон (52, в большинстве), Исак Лундестрем (60, в пустые ворота).

Точный бросок в составе сборной Словакии нанес Петер Цегларик (20).

Победа позволила сборной Швеции набрать 9 очков после шести матчей и подняться на четвертое место в группе А, дающее право сыграть в четвертьфинале. Однако ближайший преследователь, сборная Чехии отстает на одно очко и имеет игру в запасе.

Что касается Словакии, у нее 12 очков, вместе с Россией и Швейцарией (также по 12 очков) она входит в лидирующую тройку. В понедельник сборная России сыграет со Швецией, для которой встреча станет заключительной в групповой стадии.

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