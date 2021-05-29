Словакия выиграла у Дании и догнала Россию в группе

Словаки опережают россиян по дополнительным показателям

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сборная Словакии обыграла соперников из Дании в матче проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею.

Результат игры - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу Словакии.

Словаки одержали победу благодаря забитым шайбам в исполнении Петера Цегларика (48-я минута) и Адама Яношика (53).

Цегларик набрал восьмое очко по системе "гол+пас" и вышел в лидеры турнира по этому показателю.

Сборная Словакии делит лидерство в группе A со сборной России, у команд по 12 очков. Дания, набрав 8 очков, делит пятое и шестое места со сборной Чехии.

Ранее сборная России проиграла Словакии со счетом 3:1 и обыграла Данию с результатом 3:0.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня.