ЧМ по хоккею 2021

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиМатчиФотоОнлайныКоманды Весь спорт
Поиск
AНачало в 20:15Словакия Словакия2 : 0Дания ДанияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия1 : 2Финляндия ФинляндияОконченподробнееAНачало в 16:15Швейцария Швейцария1 : 4Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Норвегия Норвегия1 : 2США СШАОконченподробнее

Словакия выиграла у Дании и догнала Россию в группе

Словаки опережают россиян по дополнительным показателям

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сборная Словакии обыграла соперников из Дании в матче проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею.

Результат игры - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу Словакии.

Словаки одержали победу благодаря забитым шайбам в исполнении Петера Цегларика (48-я минута) и Адама Яношика (53).

Цегларик набрал восьмое очко по системе "гол+пас" и вышел в лидеры турнира по этому показателю.

Сборная Словакии делит лидерство в группе A со сборной России, у команд по 12 очков. Дания, набрав 8 очков, делит пятое и шестое места со сборной Чехии.

Ранее сборная России проиграла Словакии со счетом 3:1 и обыграла Данию с результатом 3:0.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня.

хоккей ЧМ по хоккею

Новости по теме

Чемпионат Мира по хоккею 2021

Сборная России победила Швейцарию

Сборная России победила Швейцарию

Назван состав сборной России на матч против Швейцарии

Билеты на матчи ЧМ в Риге будут стоить от 110 до 340 евро

Швейцария - Россия. Онлайн

Швейцария - Россия. Онлайн

Зрителей допустят на матчи ЧМ с 1 июня

Зрителей допустят на матчи ЧМ с 1 июня

Канада одержала первую победу после трех поражений на старте

Сборная Белоруссии проиграла Великобритании

Сборная России победила Данию

Сборная России победила Данию

Нестеров сыграет за сборную России против Дании в матче ЧМ по хоккею

Россия - Дания. Онлайн

Россия - Дания. Онлайн

Фотогалереи

Самые грубые игроки ЧМ
9

Самые грубые игроки ЧМ

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею
10

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России
13

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021
7

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021

Новости спорта

Гандболистки ЦСКА проиграли "Вайперс" в полуфинале Лиги чемпионов

Гандболистки ЦСКА проиграли "Вайперс" в полуфинале Лиги чемпионов

Сборная России победила Швейцарию

Сборная России победила Швейцарию

Назван состав сборной России на матч против Швейцарии

Лучано Спаллетти возглавил "Наполи"

Билеты на матчи ЧМ в Риге будут стоить от 110 до 340 евро

ЦСКА проиграл "Анадолу Эфес" в полуфинале Евролиги

Футболист сборной России Мухин перешел из "Локомотива" в ЦСКА

Аллегри вновь возглавил "Ювентус"

Аллегри вновь возглавил "Ювентус"

Швейцария - Россия. Онлайн

Швейцария - Россия. Онлайн

Андреа Пирло покинул пост главного тренера "Ювентуса"

Андреа Пирло покинул пост главного тренера "Ювентуса"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cowoi', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');