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Сборная США вышла в плей-офф, обыграв Германию

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сборная США обыграла соперников из Германии в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею в Риге.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу США.

Победу американцем принесли шайбы Джейсона Робертсона (39-я минута, в большинстве) и Колин Блэквелл (60, в пустые ворота).

США делят лидерство в группе B со сборной Финляндии, у каждой из команд по 15 очков. Германия делит четвертое-шестое места с командами Канады и Латвии (по 9 очков).

Всем командам группы осталось провести по одной игре. Финляндия и США досрочно оформили выход в плей-офф турнира.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.

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