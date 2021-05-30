Сборная Финляндии в овертайме победила Латвию

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение соперникам из команды Латвии в матче группового этапа чемпионата мира в Риге.

Результат встречи – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу финнов, забросивших решающую шайбу в овертайме.

Авторы голов в составе сборной Финляндии – Саку Мяэналананен (4-я минута), Ииро Пакаринен (36) и Антон Лундельь (65, в овертайме). В составе латышей отличились Мартиньш Дзиеркалс (19, 54).

Финляндия набрала 15 очков и лидирует в группе А. у Латвии 9 очков, она делит четвертое-шестое места с Германией и Канадой.