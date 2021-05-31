Чехия по буллитам обыграла Данию

Датчане остались за бортом плей-офф

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии обыграли соперников из команды Дании в матче чемпионата мира в Риге.

Результат игры - 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Соперники не смогли определить победителя ни в основное время, ни в овертайме. В серии буллитов точнее оказались игроки сборной Чехии.

Первую шайбу в матче забросил датчанин Никлас Йенсен (4-я минута, в большинстве). Чех Доминик Кубалик сравнял счет на 46-й минуте.

На пятой минуте овертайма судья не засчитал гол игрока сборной Чехии Филипа Гронека.

Решающий буллит реализовал чех Филип Хитил.

Чехия и Дания являются соперниками сборной России по группе A. Россияне выиграли как у Чехии, так и у Дании - со счетом 4:3 и 3:0, соответственно.

Сборная Чехии занимает четвертое место в группе, набрав 10 очков. На два очка ее опережает тройка лидеров - Швейцария, Россия и Словакия. Дания делит со Швецией пятое-шестое место, набрав 9 очков. В 20:15 мск стартует матч между сборными России и Швеции.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.