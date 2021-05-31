ЧМ по хоккею 2021

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиМатчиФотоОнлайныКоманды Весь спорт
Поиск
AНачало в 20:15Россия РоссияШвеция ШвецияонлайнBНачало в 20:15Норвегия НорвегияКазахстан КазахстанAНачало в 16:15Чехия Чехия2 : 1БДания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15США США2 : 0Германия ГерманияОконченподробнее

Чехия по буллитам обыграла Данию

Датчане остались за бортом плей-офф

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии обыграли соперников из команды Дании в матче чемпионата мира в Риге.

Результат игры - 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Соперники не смогли определить победителя ни в основное время, ни в овертайме. В серии буллитов точнее оказались игроки сборной Чехии.

Первую шайбу в матче забросил датчанин Никлас Йенсен (4-я минута, в большинстве). Чех Доминик Кубалик сравнял счет на 46-й минуте.

На пятой минуте овертайма судья не засчитал гол игрока сборной Чехии Филипа Гронека.

Решающий буллит реализовал чех Филип Хитил.

Чехия и Дания являются соперниками сборной России по группе A. Россияне выиграли как у Чехии, так и у Дании - со счетом 4:3 и 3:0, соответственно.

Сборная Чехии занимает четвертое место в группе, набрав 10 очков. На два очка ее опережает тройка лидеров - Швейцария, Россия и Словакия. Дания делит со Швецией пятое-шестое место, набрав 9 очков. В 20:15 мск стартует матч между сборными России и Швеции.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.

хоккей ЧМ по хоккею

Новости по теме

Чемпионат Мира по хоккею 2021

Орлов и Тарасенко вошли в состав сборной России на игру против Швеции

Сборная США вышла в плей-офф, обыграв Германию

Россия сыграет со Швецией за место в плей-офф

Россия сыграет со Швецией за место в плей-офф

Швеция перед матчем с Россией победила Словакию

Белоруссия крупно проиграла Швейцарии и лишилась шансов на плей-офф

Сборная России победила Швейцарию

Сборная России победила Швейцарию

Назван состав сборной России на матч против Швейцарии

Билеты на матчи ЧМ в Риге будут стоить от 110 до 340 евро

Швейцария - Россия. Онлайн

Швейцария - Россия. Онлайн

Зрителей допустят на матчи ЧМ с 1 июня

Зрителей допустят на матчи ЧМ с 1 июня

Фотогалереи

Самые грубые игроки ЧМ
9

Самые грубые игроки ЧМ

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею
10

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России
13

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021
10

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021

Новости спорта

Орлов и Тарасенко вошли в состав сборной России на игру против Швеции

Сборная США вышла в плей-офф, обыграв Германию

Серхио Агуэро стал игроком "Барселоны"

Чемпион Европы по кроссу Сафиуллин задержан в Москве с полкило наркотиков

Суперлига подала иск в Европейский суд против ФИФА и УЕФА

Даниил Медведев вышел во второй круг Roland Garros

Россия сыграет со Швецией за место в плей-офф

Россия сыграет со Швецией за место в плей-офф

Стамбульский "Анадолу Эфес" впервые выиграл баскетбольную Евролигу

Стамбульский "Анадолу Эфес" впервые выиграл баскетбольную Евролигу

Швеция перед матчем с Россией победила Словакию

Россиянин Власов стал четвертым по итогам "Джиро д'Италия"-2021

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cowoi', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');