Норвегия обыграла Казахстан

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии по хоккею обыграла соперников из Казахстана в матче группового турнира чемпионата мира, который проходит в Риге.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу Норвегии.

За Норвегию отличились Томас Ольсен (28-я минута, в большинстве), Стефан Эспеланн (42) и Матис Олимб (59). В составе Казахстана шайбу забросил Дмитрий Шевченко (16).

Казахстан занимает третью позицию в группе B, набрав 10 очков. Норвегия занимает седьмое место, имея в активе 8 очков. Лидируют в группе Финляндия и США (15 очков).

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.