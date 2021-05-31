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Швеция не вышла в плей-офф ЧМ впервые в истории

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сборная Швеции, лишившаяся шансов на выход в плей-офф чемпионата мира-2021 в Риге, не смогла выйти из группы впервые в истории ЧМ.

До этого шведская национальная команда на чемпионатах мира регулярно попадала в список команд, которые завоевывали путевки в плей-офф.

Благодаря этому Швеция стала 11-кратным чемпионом мира, 19-кратным серебряным призером, 17-кратным – бронзовым.

На чемпионате мира в Риге сборная Швеции стартовала неудачно, однако до заключительного своего матча на групповом этапе - против сборной России - сохраняла шансы на путевку в четвертьфинал. В матче с россиянами ей необходима была только победа, но ее добиться не удалось - поражение со счетом 2:3 (основное время и овертайм завершились вничью, по буллитам победили россияне. Теперь Швеция на пятом месте в группе А.

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