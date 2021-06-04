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ПМЭФ-2021

Нападающий сборной России Бурдасов назвал достойной ее игру против Канады

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Хоккеист сборной России Антон Бурдасов считает, что национальная команда страны не заслужила упреков в свой адрес за игру в четвертьфинале чемпионата мира в Риге против Канады (1:2).

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"Я не считаю, что мы должны посыпать голову пеплом. Да, мы проиграли, но приняли поражение по-мужски. До последней секунды. Победитель бывает только один – жаль, что вчера это были не мы, но, мне кажется, никто не может упрекнуть нас в том, что мы сдались без борьбы", - сказал Бурдасов, слова которого предоставила "Интерфаксу" пресс-служба Федерации хоккея России.

"Любой хоккеист мечтает проверить себя на самом высоком уровне, а что может быть выше, чем соперничество с Канадой? Не хочу умалять достоинства других соперников, но, наверное, каждый из нас понимал, что только игра с канадцами станет настоящей проверкой", - отметил нападающий сборной.

Игрок признался, что на чемпионате мира в Риге он испытал особые чувства.

"Я давно играю в хоккей и видел в нем многое, но так уж получилось, что этот чемпионат мира был первым в моей карьере. И надо сказать, что это незабываемые чувства. Да, мы не смогли добиться того, чего хотели, но тут уж ничего не поделать. Это спорт, и поражение – такая же неотъемлемая его часть, как и победа", - заявил он.

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"Я кое-что выиграл и всегда радовался победам, деля их со своими товарищами. Вчера мы проиграли – что ж, значит, я должен принять это поражение. Но оно не может перечеркнуть того, что я прожил с командой на протяжении месяца. Мы работали, как могли, каждый отдавался своему делу на сто процентов, и нас объединяла одна мысль: мы должны быть единым целым и должны победить", - подчеркнул Бурдасов.

Хоккеисты сборной России в четвертьфинале ЧМ в четверг уступили Канаде со счетом 1:2, пропустив решающий гол в овертайме.

Стадии плей-офф предшествовал основной этап, где россияне в своей группе заняли первое место, канадцы – четвертое.

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