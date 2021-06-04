Чернышенко счел хорошей игру сборной России против Канады

"Наши точно были сильнее и по статистике, и по всему", - сказал он.

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал не расстраиваться из-за поражения российской сборной по хоккею от канадцев в четвертьфинале чемпионата мира, отметив, что в спорте случаются неожиданности.

"Это - спорт, надо работать, делать выводы, а не расстраиваться", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, российские хоккеисты играли хорошо.

"За это мы и любим спорт, за его неожиданность", - добавил он.

Чернышенко также отметил, что не согласен с теми, кто считает, что существует какое-то "канадское проклятие".

"Наши точно были сильнее и по статистике, и по всему", - сказал он.

Хоккеисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Канады в 1/4 финала чемпионата мира в Риге. Результат встречи - 2:1 в пользу сборной Канады, забросившей решающую шайбу в овертайме.