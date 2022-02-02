Олимпиада Пекин 2022

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Завершились первые матчи в рамках Олимпиады в Пекине

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Пекине в среду стартовали первые соревнования в рамках зимних Олимпийских игр-2022.

Программу игр открыли матчи в рамках турнира по керлингу в дабл-миксте. К настоящему моменту завершились три матча первого тура: Великобритания победила Швецию со счетом 9:5, сборная США нанесла поражение Австралии (6:5), Китай переиграл Швейцарию (7:6).

Российская команда на олимпийские соревнования в данном виде дисциплины не отобралась.

Официально Олимпиада-2022 стартует 4 февраля и завершится 20 февраля.

В рамках Олимпиады будут разыграны 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

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