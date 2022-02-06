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Назван состав российских биатлонисток на индивидуальную гонку в Пекине

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб женской сборной России по биатлону определился с составом команды на индивидуальную гонку, которая пройдет на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, отечественную команду представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Евгения Буртасова.

Отмечается, что Ирина Казакевич пропустит гонку.

Гонка пройдет 7 февраля и стартует в 12:00 мск.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля, российские спортсмены в свете санкций CAS выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Хроника 23 января – 06 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
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