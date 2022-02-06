Назван состав российских биатлонисток на индивидуальную гонку в Пекине
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб женской сборной России по биатлону определился с составом команды на индивидуальную гонку, которая пройдет на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, отечественную команду представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Евгения Буртасова.
Отмечается, что Ирина Казакевич пропустит гонку.
Гонка пройдет 7 февраля и стартует в 12:00 мск.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля, российские спортсмены в свете санкций CAS выступают под флагом Олимпийского комитета России.