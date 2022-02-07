Игры в Пекине. 7 февраля. Онлайн

05:57

Александр Галлямов (цитата от ОКР)

«То, что произошло в конце программы, урок для нас. Нужно сохранять концентрацию до последней секунды. Падение было неприятным и здоровье сейчас у меня так себе…Не в оправдание, просто скажу, что сегодня пришлось вставать в четыре утра. В шесть уже была тренировка. Поддерживали тонус витаминами, но недосып все-таки сказался. Ничего, как говорится, лучше оступиться сейчас, чем во время личных соревнований. По поводу возможной замены вопрос не к нам. Решение по составу принимает Федерация, они видят спортсменов на тренировках, оценивают готовность каждой пары. Наша задача - выходить и делать свою работу. Мы ее сегодня сделали. Теперь будем болеть за Никиту, Вику и Камилу.»

