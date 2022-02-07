Игры в Пекине. 7 февраля. Онлайн
В воскресенье на Олимпиаде-2022 будет разыграно девять комплектов наград
128,17 заработали наши! Пока лучший результат в произвольной программе танцоров!
Канадская пара выступила лучше китайской и японской. А сейчас откатают свою программу Виктория Синицина и Никита Кацалапов!!!
Кстати, я тоже встал в четыре утра. Но Саша, вероятно, по местному времени
Александр Галлямов (цитата от ОКР)
«То, что произошло в конце программы, урок для нас. Нужно сохранять концентрацию до последней секунды. Падение было неприятным и здоровье сейчас у меня так себе…Не в оправдание, просто скажу, что сегодня пришлось вставать в четыре утра. В шесть уже была тренировка. Поддерживали тонус витаминами, но недосып все-таки сказался. Ничего, как говорится, лучше оступиться сейчас, чем во время личных соревнований. По поводу возможной замены вопрос не к нам. Решение по составу принимает Федерация, они видят спортсменов на тренировках, оценивают готовность каждой пары. Наша задача - выходить и делать свою работу. Мы ее сегодня сделали. Теперь будем болеть за Никиту, Вику и Камилу.»
Выступили китайская и японская пары. Лучшей из них стала китайская. Опередить россиян в общем зачете сборные этих стран, конечно же, не смогли. И это при том, что наше выступление еще впереди
Падение Мишиной и Галлямова было, скажем так, жестким. Лишь бы без травм
А кого вы видите на заглавном фото? Правильно Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. Именно они представят сборную России в произвольном прокате танцоров. Эта дисциплина стартует вот-вот. Наши выступят четвертыми
В активе команды 55 очков, в тройку лучших также входят Япония и США - по 48.
Третье место заняла пара из Китая в произвольном катании. Мы упрочили лидерство!
Россия, конечно же, вернула лидерство в командном турнире - 54 очка. На шесть очков опережаем американцев. И если китайская пара откатает хуже нашей, то преимущество составит семь баллов - за две дисциплины до финиша
Сейчас выступит китайская пара Пэн Чэн/Цзинь Ян, у них лучший результат сезона - 135,15
145,20 балла - лучший результат у наших пока (в произвольной программе спортивных пар). Было падение в конце проката, но и это не помешало!
США пока промежуточный лидер - 48 очков. Второе место занимает Япония - 47. Нашей паре фигуристов надо показать наилучший результат!
Третий результат показывают американцы. И сейчас мы можем оторваться от них до неприличного отрыва!
??Вспоминаем, что было вчера— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 7, 2022
И влетаем в новый соревновательный день??#Beijing2022 pic.twitter.com/FMDUYEtIXe
Японская пара уже откаталась, она нас пока опережает, но это понятно. У нас прокат в запасе
Сейчас на лед выйдет американская пара Алекса Книрим - Брэндон Фрейзер
В ожидании наших напомним о ярком вчерашнем. Верим и в соответствующее настояще-будущее!
Продолжается командный турнир фигуристов. Россия лидирует, опережая сборную США - ближайшего преследователя - на три очка. Остались три дисциплины. Сейчас идет произвольный прокат у спортивных пар, где нас представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В короткой программе они показали второй результат.
Сегодня будут разыграны девять комплектов наград!
"Интерфакс" продолжает цикл текстовых трансляций, приуроченных олимпийским соревнованиям Пекина-2022!
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