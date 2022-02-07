Фигурист Галлямов оценил свое самочувствие после падения на льду

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Фигурист сборной России Александр Галлямов заявил, что в результате падения на исходе произвольной программы на командном турнире в рамках Игр-2022 в Пекине его самочувствие оставляет желать лучшего.

"То, что произошло в конце программы, урок для нас. Нужно сохранять концентрацию до последней секунды. Падение было неприятным и здоровье сейчас у меня так себе…Не в оправдание, просто скажу, что сегодня пришлось вставать в четыре утра. В шесть уже была тренировка. Поддерживали тонус витаминами, но недосып все-таки сказался", - приводит слова спортсмена пресс-служба Олимпийского комитета России.

"Ничего, как говорится, лучше оступиться сейчас, чем во время личных соревнований", - отметил фигурист, выступающий в паре с Анастасией Мишиной.

По словам партнерши, падение не должно повлиять на качество выступления в дальнейшем.

"Первая мысль, когда я падала? О, пикирую! На самом деле это сейчас мы шутим, а в тот момент было, конечно, не до смеха. Вроде все сложное сделали, а в последние пять секунд взяли и прилегли. Что ж, бывает и так", - сказала она.

"Все нормально. Сейчас отдохнём, замажем синяки и будем готовиться к личному турниру", - заявила спортсменка.

Несмотря на падение, Мишина и Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате, а сборная России выиграла золото в командном турнире.