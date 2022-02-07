Немецкая биатлонистка Херрман выиграла индивидуальную гонку

Россиянка Резцова получила две минуты штрафа и проиграла немке минуту с лишним, став девятой

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Немка Дениз Херрман стала олимпийской чемпионкой по биатлону в индивидуальной гонке (15 км)

На Играх-2022 в Пекине Херманн допустила один промах, её время - 44 минуты 12,7 секунды.

Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше (1 промах; +9,4 секунды). С третьим результатом финишировала норвежка Марте Олсбю Ройселанн (2; +15,3).

Лучшей из представительниц России стала Кристина Резцова, занявшая девятое место. Она получила две минуты штрафа за два промаха и проиграла первому месту 1 минуту 13,1 секунды.

Светлана Миронова - 23-я (3; +3:46,6), Евгения Буртасова - 77-я (6; +9:07,6), Ульяна Нигматуллина - 78-я (10; +9:29,4).

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.