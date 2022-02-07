Россияне заработали две медали в очередной день Олимпиады

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены завоевали одну золотую и одну серебряную медали на зимних Олимпийских играх-2022 в понедельник.

Обладателями награды высшего достоинства стали фигуристы, выигравшие командный турнир. Спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева.

Серебряную медаль выиграли прыгуны на лыжах с трамплина в командном турнире в миксте: Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов. Ранее россияне в этом виде спорта награды не завоевывали.

Таким образом, в активе сборной Олимпийского комитета России, под флагом которого из-за санкций CAS выступают отечественные спортсмены, теперь семь медалей - две золотые, три серебряные и две бронзовые. С этими показателями российская команда занимает второе место в медальном зачете. На первом находится Швеция (3, 0, 0), на третьем – Нидерланды (2, 2, 1).