Олимпиада Пекин 2022

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Россияне заработали две медали в очередной день Олимпиады

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены завоевали одну золотую и одну серебряную медали на зимних Олимпийских играх-2022 в понедельник.

Обладателями награды высшего достоинства стали фигуристы, выигравшие командный турнир. Спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева.

Серебряную медаль выиграли прыгуны на лыжах с трамплина в командном турнире в миксте: Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов. Ранее россияне в этом виде спорта награды не завоевывали.

Таким образом, в активе сборной Олимпийского комитета России, под флагом которого из-за санкций CAS выступают отечественные спортсмены, теперь семь медалей - две золотые, три серебряные и две бронзовые. С этими показателями российская команда занимает второе место в медальном зачете. На первом находится Швеция (3, 0, 0), на третьем – Нидерланды (2, 2, 1).

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Хроника 23 января – 07 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
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